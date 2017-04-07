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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники страховых организаций и страховых брокеров

 

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров

1. Азизова Аидям Талгатовна - главный бухгалтер ТОО СБ «Сбербанка» (протокол №6/СО от 03.03.2017г.);

2. Панов Денис Владимирович - Генеральный директор ТОО СБ «Сбербанка» (протокол №7/СО/Т от 15.03.2017г.);

3. Южаков Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора (протокол №8/СО/Т от 15.12.2017г.);

4. Какимжанов Айдар Аулияханович - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО СК «Kompetenz» (протокол №9/СО от 15.03.2017г.);

5. Шакенов Ринат Канатович - Председатель Правления АO СК «Казкоммерц -Полис» (протокол №10/СО от 31.03.2017г.) ;

6. Сериктеги Арслан Бейбитулы - Управляющий директор АO СК «Казкоммерц -Полис» (протокол №11/СО/Т от 31.03.2017г.).

7 апреля 2017, 10:30
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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