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Все леди делают это

7 апреля 2017, 10:35

Ежегодный «День леди» перерос в пьяный угар.

На ипподроме Эйнтри в британском Ливерпуле каждый год проходит «Дамский день» (Ladies Day), который считается одним из самых ожидаемых и знаменитых мероприятий в составе скачек Grand National.

По традиции, в этот день светские львицы и аристократки всех мастей одевают свои лучшие коктейльные платья и шляпки, болеют за любимых спортсменов и ... употребляют очень много алкоголя.

Теоретически, дамы должны вдохновлять жокеев на успех в соревнованиях, однако на деле к концу дня, под влиянием паров алкоголя не всем представительницам прекрасного пола удается сохранить свое лицо до финала мероприятия. Многие из них совершенно забывают о том, что они леди и пускаются во все тяжкие. К большой радости папарацци.

Фотоотчеты с мероприятия публикуют крупнейшие британские издания, в числе которых Daily Mail, Mirror и The Guardian. Британские СМИ деликатно называют эти трэшевые фотографии "экстравагантными снимками с атмосферой вечеринки".



Фото из свободных источников
Материал подготовлен на основе публикаций в зарубежных СМИ

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