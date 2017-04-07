Все леди делают это

На ипподроме Эйнтри в британском Ливерпуле каждый год проходит «Дамский день» (Ladies Day), который считается одним из самых ожидаемых и знаменитых мероприятий в составе скачек Grand National.





По традиции, в этот день светские львицы и аристократки всех мастей одевают свои лучшие коктейльные платья и шляпки, болеют за любимых спортсменов и ... употребляют очень много алкоголя.





Теоретически, дамы должны вдохновлять жокеев на успех в соревнованиях, однако на деле к концу дня, под влиянием паров алкоголя не всем представительницам прекрасного пола удается сохранить свое лицо до финала мероприятия. Многие из них совершенно забывают о том, что они леди и пускаются во все тяжкие. К большой радости папарацци.





Фотоотчеты с мероприятия публикуют крупнейшие британские издания, в числе которых Daily Mail, Mirror и The Guardian. Британские СМИ деликатно называют эти трэшевые фотографии "экстравагантными снимками с атмосферой вечеринки".









Фото из свободных источников