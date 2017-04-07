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Новости за сегодня

Назначен заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области

 

На должность заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области назначен Шотаев Серик Есиркепович.

Серик Есиркепович родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «юрист».

Трудовой путь начал в 1984 году рабочим.

В 1994 г. был назначен помощником прокурора, в дальнейшем работал на различных ответственных должностях в органах прокуратуры.

С июня 2016 года занимал должность руководителя отдела по работе с правоохранительными органами и противодействию коррупции аппарата акима области.

7 апреля 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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