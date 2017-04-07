С погибшим при теракте в Петербурге Максимом Арышевым прощаются в Алматы

В Алматы прощаются с Максимом Арышевым, погибшим при теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает Today.kz

















"Мы чувствуем поддержку казахстанцев, скорбит вся Россия. Они просят у нас прощения, что не уберегли. Получилось, что он оказался одним из 14 человек, кто ехал в метро в этом вагоне. Большую часть взрыва он принял на себя. Маленький, хрупкий. Когда мы улетали вчера, все подходили извинялись, что не уберегли. Генконсульство очень помогало нам", - рассказал отец погибшего Виталий Арышев.









"Он ушел быстро, с улыбкой, он улыбался. Он не мучился. Мне кажется, он даже не понял ничего. Очень быстро следователи помогли нам. Вы не представляете, какие они все добрые люди. Они нам так помогали... Буквально прошло 10 минут как теракт произошел, они уже искали. Как только я приземлилась в Санкт-Петербурге, уже сотрудники МЧС позвонили", - поделилась мать погибшего Ирина Арышева.









Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

6 апреля в рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых : Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.





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