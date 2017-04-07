Требования к безопасности пестицидов

С 29 мая 2008 года вступил в силу Технический регламент РК «Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)».

Технический регламент «Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)» (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, законами Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года «О пожарной безопасности», от 11 февраля 1999 года «О карантине растений», от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», от 3 июля 2002 года «О защите растений», от 4 декабря 2002 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании», от 21 июля 2007 года «О безопасности химической продукции».

Требования Технического регламента распространяются на пестициды (ядохимикаты) и их действующие вещества, являющиеся объектами технического регулирования, классифицируемые в соответствии с классификацией товаров в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ТН ВЭД РК) необходимым условием обращения пестицидов (ядохимикатов) на рынке является соответствие требованиям, установленным Техническим регламентом.

Поступающие в оборот на территории Республики Казахстан пестициды (ядохимикаты) проходят государственную регистрацию и включаются в списки пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.

Каждая партия пестицидов (ядохимикатов) упаковывается и маркируется в соответствии с требованиями Технического регламента к упаковке, маркировке, этикированию и правильному их нанесению.

Для маркировки пестицидов (ядохимикатов) используется информация, соответствующая сопроводительным документам (паспорту безопасности, спецификации, нормативной и технической документациям) на производство (формуляцию) пестицидов (ядохимикатов) и содержащая всю необходимую информацию о мерах безопасного обращения с конкретными пестицидами (ядохимикатами), в том числе в случаях аварийных (чрезвычайных) ситуаций, возникающих при работе с пестицидами (ядохимикатами).

При невозможности размещения информации на тарной этикетке, к каждой упаковочной единице прилагаются рекомендации по применению пестицида (ядохимиката) с изложением мер предосторожности при работе с ними.

Упаковка и тара, предназначенные для пестицидов (ядохимикатов), обеспечивают безопасное хранение, транспортировку и реализацию продукции.

Для упаковки и тары, используются материалы, специально приспособленные для защиты человека, окружающей среды от опасных свойств пестицидов (ядохимикатов) и устойчивые к разрушающему или иному вредному воздействию составных веществ пестицидов (ядохимикатов) и не взаимодействующие с ними, вступая в реакцию, вызывающую: возгорание и (или) выделение значительного количества тепла; выделение легковоспламеняющихся, токсичных или удушающих газов; образование других химически активных и опасных веществ.

В случае установления факта поставки на рынок Республики Казахстан пестицидов (ядохимикатов), не отвечающих требованиям безопасности пестицидов (ядохимикатов), в том числе фальсифицированных и неидентифицируемых, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды (далее - опасные пестициды (ядохимикаты) в установленном законодательством порядке приостанавливаются производство (поставка, продажа) и использование таких пестицидов (ядохимикатов) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принимаются меры по изъятию их из оборота.

Пестициды (ядохимикаты), не имеющие необходимой сопроводительной документации, характеризующей их происхождение, качество и безопасность, незарегистрированные в Республике Казахстан, а также при идентификации которых выявлено несоответствие установленным требованиям изымаются из оборота.

В Республику Казахстан ввозятся пестициды (ядохимикаты), прошедшие государственную регистрацию, при наличии лицензии на реализацию и импорт, выданных в соответствии с действующим законодательством в области лицензирования.

До выпуска в оборот пестицидов (ядохимикатов) на территории Республики Казахстан обеспечивается поставка аналитических стандартов действующих веществ препаратов для организации последующего контроля содержания остаточных количеств пестицидов (ядохимикатов) в сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды.

Подтверждение соответствия пестицидов (ядохимикатов) осуществляется в порядке, установленном законодательством в области технического регулирования.

При идентификации пестицидов (ядохимикатов) в процессе подтверждения соответствия в аккредитованных лабораториях оцениваются показатели, изложенные в спецификациях изготовителя (на импортные пестициды (ядохимкаты)) и в нормативной и технической документации на производство (формуляцию) отечественных пестицидов, в том числе:

1) массовая доля действующего вещества;

2) стабильность водной эмульсии или суспензии;

3) массовая доля воды;

4) дисперсность;

5) кислотность или щелочность;

6) массовая доля примесей;

7) соответствие упаковки, маркировки и информации для потребителя пестицидов (ядохимикатов) установленным требованиям.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК https://www.memst.kz/. При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

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