С начала года в Новосибирскую область не пустили более 500 тонн подкарантинной продукции
7 апреля 2017, 10:59
При проведении фитосанитарного контроля инспекторами было установлено, продукция высокого фитосанитарного риска перевозились без соответствующих документов.
С территории Республики Казахстан в Новосибирскую область не пропустили более полутысячи тонн подкарантинной продукции с начала текущего года, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по области.
По итогам первого квартала 2017 года 233,69 тонны подкарантинной продукции из Кыргызстана, 185,45 тонны продукции происхождением из Казахстана, 121 тонну продукции происхождением из Узбекистана, а также 20 тонн китайской хурмы, 1,5 тонны китайских томатов, 0,5 тонны мандарин из Марокко и Пакистан и 100 кг эквадорских бананов задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук».
Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Казахстана для реализации в городах Сибирского федерального округа. Стоит отметить, что основная часть растительной продукции предназначалось для последующей реализации на новосибирском плодово-овощном рынке «Хилокский».
Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля инспекторами было установлено, что партии продукции высокого фитосанитарного риска перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции общим весом 562,24 тонны на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.
Фото: Infocenter-odessa
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