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Автомобилист нашёл голую "русалку" на автотрассе в Калифорнии

7 апреля 2017, 11:00

На все вопросы полицейских девушка отвечала "я не знаю".

Полицейские Калифорнии пытаются установить личность женщины, которую нашли голой, мокрой и со связанными пальцами ног на улице. Сама потерпевшая утверждает, что она — русалка, пишет Лайф.ру.

Полицейские обратились за помощью к спецслужбам, чтобы выяснить личность женщины, которую подобрал автолюбитель на трассе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Сердобольный мужчина увидел, как неизвестная просит о помощи, и отвёз её в госпиталь города Фресно. Потерпевшая пыталась прикрыть своё обнажённое тело волосами, её пальцы были связаны и с неё стекала вода из ближайшего озера.

Единственное, что рассказала неизвестная, — это то, что она — русалка по имени Джоанна.

Полицейские описали её поведение как "странное" и не смогли определить, почему потерпевшая скрывает своё имя — по медицинским или каким-либо другим причинам. Они записали её в список пропавших без вести и находятся в ожидании подтверждения личности.

Фото: © twitter.com/KTLA 5 Morning News

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