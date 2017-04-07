Автомобилист нашёл голую "русалку" на автотрассе в Калифорнии

На все вопросы полицейских девушка отвечала "я не знаю".

Полицейские Калифорнии пытаются установить личность женщины, которую нашли голой, мокрой и со связанными пальцами ног на улице. Сама потерпевшая утверждает, что она — русалка , пишет , пишет Лайф.ру





Полицейские обратились за помощью к спецслужбам, чтобы выяснить личность женщины, которую подобрал автолюбитель на трассе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.





Сердобольный мужчина увидел, как неизвестная просит о помощи, и отвёз её в госпиталь города Фресно. Потерпевшая пыталась прикрыть своё обнажённое тело волосами, её пальцы были связаны и с неё стекала вода из ближайшего озера.





Единственное, что рассказала неизвестная, — это то, что она — русалка по имени Джоанна.





Полицейские описали её поведение как "странное" и не смогли определить, почему потерпевшая скрывает своё имя — по медицинским или каким-либо другим причинам. Они записали её в список пропавших без вести и находятся в ожидании подтверждения личности.



