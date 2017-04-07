Более 3 млн евро ЕС выделил на 9 новых проектов Казахстана

Представительство ЕС в РК осуществляет несколько проектов, направленных на переход Казахстана к модели «зеленой» экономики с финансированием ЕС в размере 7,1 млн евро.

Глава представительства Европейского Союза в Казахстане Траян Христеа представил сегодня 9 новых проектов на сумму 3,7 млн евро, передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, эти проекты финансируются в рамках трех тематических программ ЕС - Программа поддержки судебной реформы в Казахстане, Европейский инструмент в области демократии и прав человека, а также Программы развития НПО и местного государственного управления. Общая сумма проектов составляет 3,7 млн евро, вклад ЕС 3,15 млн евро или 85 %.





Он выразил надежду, что эти проекты будут способствовать улучшению жизни, развитию демократии и прав человека, участию гражданского общества в политическом диалоге на национальном и местном уровнях, а также укреплению верховенства права, что, в свою очередь , отвечает задачам Казахстана по реализации институциональных реформ в рамках 100 конкретных шагов.





«Сегодняшнее мероприятие отражает насколько весомым и всеобъемлющим является содействие Евросоюза в развитии гражданского общества в Казахстане. Так как Казахстан достиг статуса страны со средним уровнем дохода, с 2014 года двусторонняя деятельность в рамках инструмента сотрудничества в целях развития больше не осуществляется, но страна по-прежнему обладает полным правом участия в Региональной программе для государств Центральной Азии на 2014-2020 годы, - сказал посол ЕС в РК. - Представительство ЕС в Казахстане осуществляет несколько двусторонних проектов, направленных на переход Казахстана к модели «зеленой» экономики с финансированием ЕС в размере 7,1 млн евро, а также поддержку реформы судебной системы при финансировании в размере 12 млн евро».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Accent TV







