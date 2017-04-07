Проект «Общественный порядок» с 3D-картой города представлен в Астане

Прокуратурой Астаны совместно с департаментом внутренних дел, а также со специалистами Назарбаев университета, при поддержке акимата города, представлен проект «Общественный правопорядок», целью которого является повышение уровня защищенности жителей столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Как отмечается в распространенном сообщении, в реализации данного проекта применяются научно-практические методы по охране общественного порядка. Для создания трехмерной модели оптимизации сил полиции (3D модель карты города) использованы показатели правонарушений в столице с 2013 года по настоящее время.

На карту города занесены все имеющиеся маршруты патрульных служб полиции и наиболее криминогенные точки. Статистика криминальных событий в столице имеет непостоянный характер, то есть места концентрации правонарушений могут меняться каждый месяц. Это зависит от множества факторов: развитие инфраструктуры, внутренняя миграция и другие.

Используя метод нелинейной оптимизации и рекреационный анализ, были смоделированы условия, которые должны быть применимы к любым маршрутам. То есть, после наложения всех статистических данных, отталкиваясь от анализа, определяется оптимальная расстановка патрулей. При этом система учитывает статистические данные о местах и времени совершаемых преступлений, местонахождение патрулей, их расстояние от этих мест и многие другие факторы. Также, благодаря карте можно выявить слепые зоны или маршруты, которые пересекаются или дублируют друг друга.

Второй задачей проекта является изменение морального облика и повышение психологической подготовки патрульных полицейских. Для решения этой задачи участниками проекта разработаны учебные программы и методические пособия по повышению профессиональной культуры и психологической устойчивости полицейских. Программы включают в себя обучение полицейских психологии, филологии, риторики и лингвистики.

При разработке проекта применен положительный опыт зарубежных коллег.

На стадии исполнения внедренных инструментов рабочей группой проведён анализ динамики поступления звонков с жалобами на действия сотрудников полиции и динамикой преступления (проект был внедрен в октябре 2016 года).

Для повышения доверия населения ДВД Астаны с прошлого года введен в практику ежедневный обзвон абонентов, обратившихся на пульт «102» Центра оперативного управления. Это позволяет выявлять недостатки и оценивать работу полицейских, по которым принимаются меры.

Сравнительный анализ с 2015 года по настоящее время показал уменьшение количества преступлений в криминогенных зонах столицы и уменьшение жалоб граждан на действия сотрудников полиции.

Данный проект является единственным на территории страны и постсоветском пространстве. Показатели уменьшения преступлений дают возможность его развития и внедрения на всей территории страны.