Найдены тела обоих братьев, упавших 2 апреля в реку в Карагандинской области
7 апреля 2017, 11:12
Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей. Обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа.
Утром 7 апреля было найдено тело второго мужчины, пропавшего 7 апреля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.
Напомним, 6 апреля продолжались работы по поиску братьев, упавших в реку Копа 2 апреля. В 18.06 час. в 1500 км от места происшествия был найден один из братьев, 1980 г.р.
"Сегодня силами спасателей ДЧС Карагандинской области в 10:15 час. был найден второй мужчина, 1977 года рождения", - говорится в распространенном сообщении.
Ранее сообщалось, что к спасателям Каркаралинска 2 апреля в 18:15 поступило сообщение, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы Каркаралинского района. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые были даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались из воды, а мужчины исчезли в реке.
фото: 1Ul.Ru
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