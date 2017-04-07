Пентагон опубликовал видео авиаудара по военной базе в Сирии

После удара продолжаются борьба с огнем и спасательные операции.

Пентагон опубликовал видеозапись запуска крылатых ракет «Томагавк», выпущенных с кораблей ВМС США в Средиземном море по базе правительственных войск Сирии. Целью авиаудара США был сирийский аэродром Шайрат в провинции Хомс , пишет , пишет Коммерсант.ру





Губернатор Хомса Таляль Барази заявил, что на сирийской авиабазе после удара США уже более двух часов продолжаются борьба с огнем и спасательные операции. Губернатор также подчеркнул, что ракетные удары не привели к человеческим жертвам.





Нанесенный сегодня ракетный удар ВС США стал ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, в которой США обвиняют правительственные войска Сирии и президента Башара Асада. Жертвами атаки стали более 80 человек.







