Пентагон опубликовал видео авиаудара по военной базе в Сирии
7 апреля 2017, 11:13
После удара продолжаются борьба с огнем и спасательные операции.
Пентагон опубликовал видеозапись запуска крылатых ракет «Томагавк», выпущенных с кораблей ВМС США в Средиземном море по базе правительственных войск Сирии. Целью авиаудара США был сирийский аэродром Шайрат в провинции Хомс, пишет Коммерсант.ру.
Губернатор Хомса Таляль Барази заявил, что на сирийской авиабазе после удара США уже более двух часов продолжаются борьба с огнем и спасательные операции. Губернатор также подчеркнул, что ракетные удары не привели к человеческим жертвам.
Нанесенный сегодня ракетный удар ВС США стал ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, в которой США обвиняют правительственные войска Сирии и президента Башара Асада. Жертвами атаки стали более 80 человек.
Фото: wikimedia.org
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