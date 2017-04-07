В Астане за несоблюдение правил благоустройства и сансодержания оштрафованы 87 стройкомпаний

С 29 марта начата работа по проверке всех строительных объектов города, поскольку в основном загрязнение дорог происходит из-за стройплощадок в связи с отсутствием пунктов мойки колес.

Аким Астаны Асет Исекешев на расширенном заседании дал поручение Управлению государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменту экологии принять соответствующие меры в отношении застройщиков, нарушивших правила благоустройства и соблюдения санитарных норм , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





На сегодняшний день на территории столицы зарегистрировано 458 объектов действующего строительства, расположенных на центральных и второстепенных улицах города. Из них 138 объектов находятся на центральных улицах и проспектах, 320 – на второстепенных. Однако немногие строительные организации соблюдают установленные требования и правила благоустройства.





Так, Департаментом экологии г. Астаны с начала текущего года за несоблюдение Правил благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны, а также за нарушение требований санитарного состояния строительных площадок привлечены к административной ответственности 87 строительных компаний.





В преддверии Международной выставки ЭКСПО-2017 и в ходе реализации проекта «Безопасность и комфорт столицы» в городе созданы три группы по проведению контроля объектов строительства, в их состав входят представители Управления государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК), АО «Астана-РЭК», Департамента экологии, МПС ДВД г. Астаны, аппараты акимов районов «Алматы», «Есиль» и «Сарыарка».





С 29 марта начата работа по проверке всех строительных объектов города, поскольку в основном загрязнение дорог происходит из-за стройплощадок в связи с отсутствием пунктов мойки колес. В результате проверки приостановлены строительно-монтажные работы 44 объектов, из них по району «Алматы» – 23, по району «Есиль» – 12 и 9 объектов по району «Сарыарка». От подачи электроэнергии отключены 79 объектов, в том числе 45 – в Алматинском, 25 – в Есильском и 9 в Сарыаркинском районах. Наложены административные штрафы на 87 объектов, из них на 15 – в районе «Алматы», 65 – в Есильском и 7 – в Сарыаркинском районах. Перекрыты железобетонными блоками 24 объекта: в Алматинском – 8, Есильском – 16. В настоящее время проводятся работы по устранению выданных замечаний на 81 строительном объекте.









Согласно мониторингу управления, в Астане в разрезе трех районов из 458 строительных объектов только 337 имеют пункты мойки колес и твердое покрытие, на 121 объекте отсутствуют пункты мойки колес. Вместе с тем 240 объектов города имеют твердое покрытие от пункта мойки до автодороги, у 74 объектов твердое покрытие имеется внутри площадки. Однако 218 строящихся объектов допускают нарушения в связи с отсутствием твердого покрытия от мойки до автодороги, а 384 объекта и вовсе не имеют твердого покрытия внутри строительной площадки.

Во избежание административных наказаний специалисты столичного Управления государственного архитектурно-строительного контроля призывают представителей строительных компаний соблюдать требования СНиП. В частности, строительная площадка должна иметь по всему периметру сплошное ограждение, исключающее доступ посторонних лиц и вынос загрязнений на прилегающую территорию. При этом ограждение должно быть изготовлено из металлических профилированных листов либо из железобетонных панелей, предназначенных для ограждений. В местах массового прохода людей ограждение необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Вместе с тем у выездов устанавливаются информационные щиты. Освещение должно быть по всему периметру ограждения. Внутриплощадочные дороги и подъездные пути к стройплощадкам необходимо обустроить и уложить покрытие, обеспечить их примыкание к асфальтированным городским проездам. На выездах должны быть оборудованы пункты мойки (очистки) колес транспортных средств. А также на строительной площадке обязательно должны приниматься меры по содержанию территории в чистоте и порядке, организации водоотвода поверхностных и грунтовых вод, недопущению отрицательного влияния на благоустройство города и близлежащие строения.

Особое внимание уделяется сбору строительного и бытового мусора, для чего необходимо установить контейнеры, бункеры-накопители и организовать своевременный вывоз мусора. Прилегающую к строительной площадке территорию также необходимо содержать в надлежащем состоянии. При этом нужно предусмотреть меры по исключению выноса за пределы стройплощадки строительных материалов, мусора в виде синтетической пленки, стружки, опилок, упаковочного материала.

Соблюдение правил благоустройства и санитарных норм строительными объектами находится на особом контроле акимата города Астаны. Аким Астаны Асет Исекешев поручил Управлению государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменту экологии столицы принимать соответствующие меры в отношении нарушителей.

Отметим, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 309 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» – «Повреждение территорий при производстве строительных и ремонтных работ». В том числе к нарушениям относятся: раскопка без соответствующего разрешения дворов, улиц и площадей, загромождение их строительными материалами. Непринятие мер по приведению в порядок мест раскопок, а также строительных площадок после окончания строительства и ремонта грозит наложением штрафов на физических лиц в размере 10, юридическим лицам в размере 20 МРП (1 МРП – 2 269 тенге).





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