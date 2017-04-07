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Новости за сегодня

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об изменении в составе Совета директоров

 

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы), облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставила KASE информационное сообщение следующего содержания:

Решением Банка ВТБ (ПАО) - единственного акционера ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 3 апреля 2017 года прекращены полномочия члена Совета Директоров Шумейко Анны Викторовны по ее инициативе.

Таким образом, количественный состав Совета Директоров Банка ВТБ (Казахстан) сокращен до 7 (семи) человек, срок полномочий до 26 февраля 2018 года включительно:

1. Осеевский Михаил Эдуардович

2. Валиев Байрам Юсупович

3. Степанов Сергей Владимирович

4. Шаймарданов Ильнар Ильшатович

5. Досмукаметов Канат Мухаметкаримович (независимый директор)

6. Кадырбаев Досым Хамитович (независимый директор)

7. Сизова Слава Ивановна (независимый директор)

7 апреля 2017, 11:20
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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