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В Астане мужчина в порыве гнева выкинул шкаф с 13 этажа

7 апреля 2017, 11:27

Мужчину оштрафовали.

Во время семейного скандала в порыве гнева мужчина выкинул книжную тумбочку с балкона квартиры, расположенной на 13 этаже. К счастью, никто не пострадал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В Центр оперативного управления ДВД Астаны в конце марта т.г. около 24:00 часов обратился житель города (аноним) с просьбой принять меры в отношении человека, проживающего в доме №8, по ул. С.Сейфуллина, который из окна квартиры выкинул шкаф.

Сотрудниками Местной полицейской службой УВД района «Сарыарка» в ходе поквартирного обхода было установлено, что шкаф выкинул 41-летний мужчина. Сделано это было в порыве гнева во время семейного скандала. К счастью, никто не пострадал.

"В отношении гр.С., составлен административный протокол по статье 434 части 1 «Мелкое хулиганство» КРКоАП. Судьей Специализированного межрайонного административного суда г.Астана в отношении гр.С., наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге)", - сообщили в полиции.

фото: youtube.com

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