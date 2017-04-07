Годовалая малышка погибла от отравления угарным газом в Акмолинской области
7 апреля 2017, 11:27
Бездыханную дочь и супругу без сознания обнаружил в доме вернувшийся с работы мужчина
В пристоличном районе Акмолинской области годовалая девочка скончалась, а ее мать была госпитализирована от отравления угарным газом, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел 6 апреля в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.
"В частном доме из-за закрытой заслонки печи получили отравление угарным газом два члена семьи. В результате скончался ребенок 2016 года рождения, девушка 1997 года рождения госпитализирована в больницу Астаны", — проинформировали в ведомстве. В Целиноградском РОВД сообщили подробности ЧП. "Вечером, около 11 часов, глава семейства приехал домой с работы из Астаны. Войдя в дом, он почувствовал запах и обнаружил свою дочь без признаков жизни на диване, а рядом в бессознательном состоянии лежала его супруга. Девушку вытащили на улицу и успели откачать", - сообщил начальник РОВД Азамат Аушакимов.
Правоохранители отправили тело ребенка в морг, назначили экспертизу.
Фото © Sputnik / Евгений Самарин
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