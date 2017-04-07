Годовалая малышка погибла от отравления угарным газом в Акмолинской области

В пристоличном районе Акмолинской области годовалая девочка скончалась, а ее мать была госпитализирована от отравления угарным газом , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.





Несчастный случай произошел 6 апреля в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.





"В частном доме из-за закрытой заслонки печи получили отравление угарным газом два члена семьи. В результате скончался ребенок 2016 года рождения, девушка 1997 года рождения госпитализирована в больницу Астаны", — проинформировали в ведомстве. В Целиноградском РОВД сообщили подробности ЧП. "Вечером, около 11 часов, глава семейства приехал домой с работы из Астаны. Войдя в дом, он почувствовал запах и обнаружил свою дочь без признаков жизни на диване, а рядом в бессознательном состоянии лежала его супруга. Девушку вытащили на улицу и успели откачать", - сообщил начальник РОВД Азамат Аушакимов.





Правоохранители отправили тело ребенка в морг, назначили экспертизу.



