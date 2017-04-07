Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Годовалая малышка погибла от отравления угарным газом в Акмолинской области

7 апреля 2017, 11:27

Бездыханную дочь и супругу без сознания обнаружил в доме вернувшийся с работы мужчина

В пристоличном районе Акмолинской области годовалая девочка скончалась, а ее мать была госпитализирована от отравления угарным газом, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел 6 апреля в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

"В частном доме из-за закрытой заслонки печи получили отравление угарным газом два члена семьи. В результате скончался ребенок 2016 года рождения, девушка 1997 года рождения госпитализирована в больницу Астаны", — проинформировали в ведомстве. В Целиноградском РОВД сообщили подробности ЧП. "Вечером, около 11 часов, глава семейства приехал домой с работы из Астаны. Войдя в дом, он почувствовал запах и обнаружил свою дочь без признаков жизни на диване, а рядом в бессознательном состоянии лежала его супруга. Девушку вытащили на улицу и успели откачать", - сообщил начальник РОВД Азамат Аушакимов.

Правоохранители отправили тело ребенка в морг, назначили экспертизу.

Фото © Sputnik / Евгений Самарин



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...