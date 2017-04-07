СМИ: Россияне находились на базе в Сирии, по которой США ударили ракетами
7 апреля 2017, 11:30
Около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море.
Россияне находились на военной базе в Сирии, по которой США ночью ударили крылатыми ракетами, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на канал CNN.
Представитель Пентагона сказал, что США предупредили российских военных и пытались по возможности избежать жертв с российской стороны, пишет Рейтер.
При этом ни число, ни род занятий российских граждан, которые оказались на аэродроме, не уточняется. Нет данных и об их судьбе. Ранее сирийские военные заявляли о том, что в результате ракетного удара погибли люди, однако никакой конкретики эти сообщения не содержали, передает Лайф.ру.
По данным американских властей, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс.
По информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия в провинции Идлиб. Жертвами химической атаки во вторник стали 86 человек.
Фото: geo-politica.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852537-429c71b5f35e9e325cff62ba811d2c57
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...