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СМИ: Россияне находились на базе в Сирии, по которой США ударили ракетами

7 апреля 2017, 11:30

Около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море.

Россияне находились на военной базе в Сирии, по которой США ночью ударили крылатыми ракетами, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на канал CNN.

Представитель Пентагона сказал, что США предупредили российских военных и пытались по возможности избежать жертв с российской стороны, пишет Рейтер.

При этом ни число, ни род занятий российских граждан, которые оказались на аэродроме, не уточняется. Нет данных и об их судьбе. Ранее сирийские военные заявляли о том, что в результате ракетного удара погибли люди, однако никакой конкретики эти сообщения не содержали, передает Лайф.ру.

По данным американских властей, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс.

По информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия в провинции Идлиб. Жертвами химической атаки во вторник стали 86 человек.

Фото: geo-politica.info

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