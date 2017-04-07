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Масштабная контрольная проверка проходит в Вооруженных Силах Казахстана

7 апреля 2017, 11:31

Генеральным штабом ВС РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.

В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с Планом подготовки на 2017 год проходит контрольная проверка. Она проводится во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений по итогам зимнего учебного периода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Основная цель – всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки учебно-боевых задач, выполнения планов и программ боевой подготовки.

Генеральным штабом ВС РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.




Контрольная проверка проводится в две очереди. На проверку привлечены все управления батальонов (дивизионов), взводы, роты (батареи) и им равные со штатной боевой техникой с проведением боевых стрельб и тактических учений. Взводы и роты проверяются в ходе боевых стрельб (БСВ), ротных тактических и специальных учений с боевой стрельбой.

В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.




Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике. Контрольные занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах.

В лучшую сторону отмечены ряд военнослужащих, которые по итогам первых дней показывают высокие результаты. В их числе командир танкового батальона войсковой части 10810 подполковник Ербол Аубакиров, подразделение которого продемонстрировало отличные показатели в огневой подготовке. Среди лучших в практических стрельбах отмечены также командиры 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты войсковой части 32039 лейтенант Дархан Бекембай и горно-стрелковой роты войсковой части 91678 гвардии капитан Жомарт Абдулаев.





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