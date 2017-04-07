За налоговую задолженность более 1 млн тенге у алматинца изъяли джип
7 апреля 2017, 11:32
Будет решаться вопрос о продаже машины.
В Алматы у должников по налогам изымают авто, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Жетысуского района Алматы.
Прокуратурой Жетысуского района Алматы в рамках проводимого анализа исполнения судебных решений в интересах государства изучено исполнительное производство о взыскании с Турсунгожина Д. налоговой задолженности свыше 1 млн тенге.
"Установлено, что должник имеет в собственности дорогостоящее автотранспортное средство марки «Toyota Sequoia». Для установления и принятия соответствующих мер прокуратурой района частному судебному исполнителю дано письменное указание. Во исполнение указания прокуратуры района частным судебным исполнителем Жумабек Б. данная автомашина установлена и изъята у владельца для решения вопроса ее реализации. Данная работа прокуратурой района проводится на постоянной основе, в связи с чем, прокуратура призывает всех налогоплательщиков своевременно оплачивать налоги и не допускать нарушения Законов", - говорится в распространенном сообщении.
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