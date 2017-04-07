В 2017 году запланирована разработка 150 стандартов в ЖКХ, образовании и в транспортно-логистической сферах

Сегодня на площадке МИР РК состоялся брифинг на тему: «Оcновные направления деятельности Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК в рамках реализации Послания Главы Государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Согласно Посланию Главы Государства «Модернизация 3.0» перед МИР РК в лице Комитета технического регулирования и метрологии на 2017 год стоит ряд задач по повышению экономического, социального и экологического потенциала страны.

На 2017 год Комитетом обозначены такие основные направления как Смарт сити, Индустрия 4.0, Органическая продукция и Халал, Стандартизация услуг, Стандартизация Услуг, Строительная отрасль, Здравоохранение, Государственный контроль, которые способствуют реализации Послания» - сообщил Биржан Канешев. Более подробно он остановился на каждом из направлений.

«В направлении Смарт сити планируется создание полноценной базы стандартов. Комитет тесно сотрудничает международными, региональными и национальными органами по стандартизации и участвует в работе Технического комитета ИСО 268 «Устойчивое развитие общества», что позволило Комитету активно принимать участие в формировании Концепции «Смарт Астана», привлекая ведущих международных экспертов» - сказал Председатель КТРМ МИР РК.

Он также отметил, что одной из главных задач Комитета является создание условий для внедрения элементов Индустрии 4.0, а именно формирование нормативной базы, включая стандарты с учетом требований четвертой промышленной революции, в области машиностроения, горнодобывающей и химической промышленности.

Кроме того, по направлению Органическая продукция и Халал Комитетом планируется определить, на основе международного опыта, какую продукцию можно считать органической, а какую «Халяль» и кто будет контролировать процесс ее производства.

Он также пояснил, что направление Стандартизация Услуг включает создание нормативно-технической базы в сфере услуг, для этого планируется создание новых либо расширение области деятельности действующих технических комитетов по стандартизации 10-ти направлений по услугам.В 2017 году запланирована разработка порядка 150 стандартов, в том числе туристические услуги, услуги ЖКХ, информационные технологии, образовательные и транспортно-логистические услуги.

В дополнении Председатель КТРМ МИР РК рассказал о направлении в Строительной отрасли, где Комитетом планируется реформирование системы технического регулирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части перехода к двухуровневой нормативной базе, создания системы оценки соответствия требованиям нормативов и формирования адекватной системы контроля и инспектирования. По его словам, это поможет повысить качество и безопасность строительных объектов, снять барьеры при внедрении новых технологий, сократить и упростить разрешительные процедуры на строительство объекта.

«II приоритет «Кардинальное улучшение и расширение бизнес среды» включает направление деятельности Комитета по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Это касается контроля по выдаче сертификата о происхождении товара, метрологического контроля за фасованными товарами в упаковках на стадии реализации, а также применения иных форм контроля путем мониторинга. Кроме того, внесены предложения по отмене выборочных проверок, что также сократит давление на бизнес» - сообщил Б. Канешев. В заключении спикер подчеркнул, что в сфере «Здравоохранение» ведется активная работа по аккредитации медицинских лабораторий на соответствие международному стандарту ISO 15189 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности». Для повышения профессионального уровня специалисты Органа по аккредитации прошли обучение и стажировки у зарубежных партнеров. На площадке Комитета по контролю за медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК планируется создание рабочей группы с участием оценщиков Органа по аккредитации.