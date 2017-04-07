Тимур Кулибаев: «Необходимо отменить необоснованный таможенный досмотр казахстанских автоперевозчиков»

Сегодня в Астане прошло рабочее совещание Комитета логистики и перевозок Нацпалаты под председательством Тимура Кулибаева. Глава Президиума НПП «Атамекен» расставил приоритеты в работе транспортного контроля, поручил решить вопросы отечественных перевозчиков и помочь сельхозпроизводителям продвигать их товары на экспорт.

Важность работы Комитета, включающего в себя железнодорожный, автомобильный, водный транспорт, гражданскую авиацию и транспортную логистику отметил глава Президиума НПП Тимур Кулибаев, напомнив, что цели Комитета полностью вписываются в идею Президента РК Н. Назарбаева по формированию крупнейшего в Центральной Азии делового транзитного хаба на территории Казахстана, обьединив все основные континентальные транспортные коридоры.

Тем более, что данный Комитет в своей деятельности охватывает и представляет интересы около 20 % доли рынка автомобильного транспорта республики и около 90 % в других видах транспорта.

Председатель Комитета Канат Алпысбаев отметил положительную динамику по вкладу транспортно-логистической отрасли в ВВП РК страны на 3,7% в 2016 по сравнению с 2015 годом. Объем транзитных перевозок грузов автомобильным транспортом в 2014 году - 1,4 млн тенге, в 2015 году - 1,2 млн тенге, а в 2016 году увеличился на 28,3% к уровню 2015 года и составил 1,5 млн тенге. Выросла и доля казахстанских перевозчиков в общем объеме международных автомобильных перевозок на 46,4%, превысив заданный гос программой развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы РК на 2016 год порог в 40%. А доля казахстанских операторов в объеме импортных перевозок на Казахстан составила 53%. Мощный рост в прошлом году наблюдался в области перевалки автотранспортных средств в порту Актау. Если количество грузов в 2015 году составил 1671 единиц, то 2016 показал сразу 13518 единиц. Безусловно, это влияние геополитики на развитие маршрутов доставки грузов, в частности, с прошлогодними санкциями соседней России в отношении Украины и Турции. И несмотря на потепление в отношения России-Турции, грузы из последней не снижаются. По словам Каната Алпысбаева, динамика роста, совершенно очевидно, будет продолжена: в этом году, по просчетам экспертов цифра грузопотока достигнет 14700 единиц.

По основным контейнерным грузопотокам драйвером является направление Китай-Европа-Китай. В прошлом году перевезли свыше ста тысяч контейнеров, что в два раза больше годом ранее.

Однако, общая динамика грузооборота и транзитных перевозок железнодорожным транспортом в течение последних пяти лет снижается по ряду причин.

Много проблемных вопросов в сфере автомобильного транспорта. Одним из наиболее актуальных - отсутствие транспортного контроля, что вывело на первое место в рейтинге коррупционной составляющей в сфере производства. В результате оптимизации произошло сокращение постов транспортного контроля до 4 стационарных и 37 передвижных. Требуется автоматизировать посты транспортного контроля, для того чтобы исключить человеческий фактор.

Была отмечена еще одна важная проблема - дискриминация таможенными органами Российской Федерации системы МДП при перевозке отечественными перевозчиками грузов из третьих стран в Казахстан транзитом по территории России, с которой Нацпалата и Комитету логистики и перевозок «бьется» больше года. Формально проблема решена на уровне глав правительств обеих стран. Но фактически к казахстанским грузоперевозчикам необоснованно применяются меры таможенного досмотра. Причем дважды - при въезде на территорию РФ и перед границей РК. Камнем преткновения стала, включенная в систему управлениями рисками Книжка МДП.

Глава НПП РК «Атамекен» поручил выработать механизм в системе транспортного контроля в целом. И в частности, за весогабаритными параметрами АТС, законодательно закрепить нормы в части выдачи специального разрешения на неделимый груз, без превышения осевых нагрузок для обеспечения сохранности автомобильных дорог РК.

Через Деловой совет ЕЭК добиться положительного разрешения вопроса отмены необоснованного таможенного досмотра казахстанских международных автоперевозчиков.

С учетом всех мер, которые принимаются по сельскому хозяйству как драйвера роста и продвижения отечественной продукций на международный рынок, Национальной палате «Атамекен» совместно с национальной компанией «Қазақстан Темір жолы» как системному оператору по перевозке экспортных грузов поручено провести совещание с сельхозпроизводителями, которые хотят и могут предложить свой товар для продвижения на международные рынки.