СМИ узнали количество жертв удара США по Сирии

Жертвами обстрела американскими крылатыми ракетами военного аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил.





Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Arabiya.





По данным телеканала, в результате атаки практически полностью уничтожена инфраструктура военной базы.





Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало. Ранее сирийский военный источник заявлял, что в результате налета есть человеческие жертвы, однако их количество не уточнялось.





В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.





Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.



