Появилось видео с привязанной к столбу девочкой в Караганде
7 апреля 2017, 12:14
Но не исключено, что на видео мог быть запечатлен процесс развязывания веревки.
В instagram появилось видео, показывающее, кто привязал девочку к столбу в Караганде, передает Zakon.kz.
На коротком ролике не видно точно, разматывает женщина веревку или наоборот, обматывает вокруг шеи ребенка.
Напомним, ранее девочка пояснила, что 4 апреля они ходили вдоль дороги с четырехлетней сестренкой в районе рынка по пр. Бухар Жырау около 17.00 ч. и просили деньги у прохожих. При этом пояснили, что их мать находилась в супермаркете, а они убежали. Потом младшая нашла веревку и попросила, чтобы сестра завязала ей веревку, так они играли и бегали вдоль дороги. Дети были определены в ЦАН г. Темиртау Карагандинской области.
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