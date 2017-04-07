Айдархан Кусаинов стал советником Данияра Акишева
7 апреля 2017, 12:21
Кусаинов входил в советы директоров различных компаний в качестве представителя акционера или независимого директора.
Известный экономист Айдархан Кусаинов назначен советником председателя Национального банка РК Данияра Акишева. Об этом Zakon.kz подтвердили в финрегуляторе.
Кусаинов Айдархан Маратович - физик, инженер; окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Атырауский институт нефти и газа (Атырау); магистр экономики Университета КИМЭП (Алматы).
В 1994-1998 трудился в консультационном бизнесе, в том числе в качестве консультанта правительства РК.
В 1998-2001 работал на руководящих должностях в национальных нефтегазовых компаниях - директор департамента, исполнительный директор, вице-президент в компаниях.
В 2001-2003 работал директором департамента газовой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов.
С 2004 вернулся в консультационный бизнес, создав компанию Almagest, специализирующейся на стратегическом и управленческом консультировании.
В 2014-2015 году работал в АО «Центр развития Алматы» в качестве руководителя группы управления концессионными проектами». Входил в советы директоров различных компаний в качестве представителя акционера или независимого директора. Член Российской и Казахстанской ассоциаций независимых директоров.
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