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Путин назвал удары США по Сирии агрессией

7 апреля 2017, 12:23

Это попытка отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — подчеркнул Песков.

Кроме того, глава государства видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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