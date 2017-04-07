Путин назвал удары США по Сирии агрессией
7 апреля 2017, 12:23
Это попытка отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.
Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.
«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — подчеркнул Песков.
Кроме того, глава государства видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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