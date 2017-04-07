Масимов пробежит марафонскую дистанцию Ironman

Тем самым главы федераций намерены преодолеть одну из самых сложных дистанций в триатлоне Ironman.

Глава федерации триатлона Казахстана Карим Масимов намерен пробежать марафон на дистанцию 42 км. В забеге ему составит компанию российский коллега Петр Иванов, пишет пишет sputniknews.kz





«С президентом Федерации триатлона Казахстана Каримом Масимовым обсудили сотрудничество в проведении совместных стартов, подготовке судей и тренеров. Договорились вместе пробежать 3,8-180-42», — написал Иванов на личной странице в соцсети.





Тем самым главы федераций намерены преодолеть одну из самых сложных дистанций в триатлоне Ironman. Кариму Масимову с коллегой предстоит заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и заплыв на 3,86 километра. Также главы федераций пробегут марафон на 42 километра.





По правилам триатлона, эти три этапа должны проводиться без перерыва.





Покорять километры Кариму Масимову не в первой. В прошлом году экс-премьер преодолел 21 километр на «Астана марафон», а на «Астана-Дуатлон» он пробежал дистанцию в 25 километров.

В Сети главу федерации уже успели прозвать Железным человеком.















