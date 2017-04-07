Масимов пробежит марафонскую дистанцию Ironman
7 апреля 2017, 12:28
Тем самым главы федераций намерены преодолеть одну из самых сложных дистанций в триатлоне Ironman.
Глава федерации триатлона Казахстана Карим Масимов намерен пробежать марафон на дистанцию 42 км. В забеге ему составит компанию российский коллега Петр Иванов, пишет sputniknews.kz.
«С президентом Федерации триатлона Казахстана Каримом Масимовым обсудили сотрудничество в проведении совместных стартов, подготовке судей и тренеров. Договорились вместе пробежать 3,8-180-42», — написал Иванов на личной странице в соцсети.
Тем самым главы федераций намерены преодолеть одну из самых сложных дистанций в триатлоне Ironman. Кариму Масимову с коллегой предстоит заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и заплыв на 3,86 километра. Также главы федераций пробегут марафон на 42 километра.
По правилам триатлона, эти три этапа должны проводиться без перерыва.
Покорять километры Кариму Масимову не в первой. В прошлом году экс-премьер преодолел 21 километр на «Астана марафон», а на «Астана-Дуатлон» он пробежал дистанцию в 25 километров.
В Сети главу федерации уже успели прозвать Железным человеком.
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