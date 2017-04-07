В соответствии со статьями 204 и 205 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» утверждена Инструкция по проведению таможенного досмотра и осмотра.

В частности, формы таможенных документов, заполняемые по результатам проведения таможенного досмотра (осмотра), установлены Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов» (далее - Решение КТС).

В соответствии со статьей 183 Кодекса при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками.

Решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на проведение таможенного досмотра (осмотра), органа государственных доходов, либо лицом его замещающим, на основании служебной записки уполномоченного на проведение таможенного досмотра (осмотра) должностного лица (далее - уполномоченное должностное лицо).

Основанием для проведения таможенного досмотра (осмотра) является:

1) при проведении таможенного досмотра:

сработавшие профили риска или метод случайного отбора системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

наличие штампа Инспекционно-досмотрового комплекса (далее - ИДК) «Контроль ИДК, под подозрением» на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, проставленного по результатам проведения таможенного контроля таможенным органом отправления;

наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях;

необходимость идентификации товаров при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры предусмотренными законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, за исключение таможенных процедур «Свободная таможенная зона» и «Свободный склад»;

наличие признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных форм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.

2) при проведении таможенного осмотра:

сработавшие профили риска или метод случайного отбора в системе управления рисками, предусматривающих проведение таможенного осмотра.

Таможенный досмотр (осмотр) производится уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов, в должностных инструкциях которых определены соответствующие права и обязанности.

В случае если в производстве таможенного досмотра (осмотра) принимают участие сотрудники службы экономических расследований, руководитель структурного подразделения органа государственных доходов принявший решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) или лицо его замещающее, письменно уведомляется о таком участии.

Должностные лица иных государственных органов (в том числе по письменному запросу органов государственных доходов) участвуют в проведении таможенного досмотра (осмотра) в следующих случаях:

1) при привлечении органами государственных доходов специалистов и экспертов других государственных органов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия органам государственных доходов, в том числе при применении технических средств таможенного контроля;

2) при наличии совместных правовых актов органов государственных доходов с иными государственными органами о проведении совместных мероприятий, касающихся проведения таможенного контроля.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.