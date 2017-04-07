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Как в Казахстане "черные" риэлторы расправляются с одинокими стариками

7 апреля 2017, 12:38

Подробности смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье, в 20.00.

Серия зверских убийств пенсионеров и одиноких людей, а также граждан, склонных к употреблению алкоголя, привлекла внимание правоохранительных органов и журналистов. В ходе следствия выяснилось, что преступления совершали "черные" риэлторы, чьи методы год от года становятся все более жестокими.

На этот раз мошенники входили в доверие к своим жертвам, преимущественно одиноким старикам, и обманом вынуждали их подписывать необходимые документы. Либо самостоятельно подделывали подписи владельцев недвижимости. После чего безжалостно расправлялись с хозяевами квартир - вывозили за город, убивали и закапывали. Как можно распознать мошенников и защититься от них?

В интервью журналистам программы "Аналитика" представители правоохранительных органов и нотариусы предупреждают: "черные" риэлторы становятся более изощренными. В качестве примера приводится история нотариуса из Алматы, который попал под подозрение в махинациях с недвижимостью и оказался на скамье подсудимых. Ведь распространено мнение о том, что "черные" риэлторы действуют за компанию с нечистыми на руку нотариусами. В данном случае нотариусу удалось доказать свою невиновность, хоть и с большим трудом.

Однако ситуация сама по себе пугающая: если даже опытные специалисты с высшим юридическим образованием попадаются на удочку мошенников, простые люди оказываются перед ними и вовсе беззащитными.

Подробности смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье, в 20.00


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