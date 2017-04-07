Власти Астаны проверили школу после жалобы о дорогих путевках в детский лагерь

Управление образования Астаны, обратив внимание на жалобу, создало специальную комиссию. В ее состав вошли депутат маслихата, директоры и члены родительских комитетов других школ. На заседание комиссии были приглашены представители родительского комитета школы №64 и 5 «Ғ» класса.

По данным Управления, организация летнего отдыха детей в этой школе практикуется уже 6 лет. При этом ежегодно изъявляют желание посетить лагерь лишь 19-24% учеников лицейских классов. В сентябре на родительских собраниях было объявлено, что родители, изъявившие желание, могут отправлять детей на отдых в лагерь. Полную информацию о месте организации и цене путевки планировали разъяснить в этом месяце. В предыдущие годы дети посещали другой лагерь (не Дискавери Боровое), стоимость путевки в прошлом году была 53 тысячи тенге, для льготной категории - 26 500 тенге.



