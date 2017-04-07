В Карагандинской области борются с паводками

В связи с подъемом уровня воды в районе гидропоста Шопан на русле реки Шерубай-Нура начался перелив через подъездной путь к селу Шопа.

На территории Карагандинской области продолжаются работы по обеспечению безаварийного прохождения паводкового периода, сообщает ДЧС области, передает Zakon.kz.





«За прошедшие сутки спад уровня воды отмечается на реках, проходящих по югу области, из них в районе гидропоста Атасу на реке Жаман Сарысу на -45 см, в районе разъезда 189 км на реке Сарысу на -50 см, - говорится в сообщении. - На северной части отмечается подъем. Так, на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты подъем уровня воды составил +15 см, в районе гидропоста Шопан на реке Шерубай-Нура подьем уровня воды составил +38 см».









В связи с подъемом уровня воды в районе гидропоста Шопан на русле реки Шерубай-Нура начался перелив через подъездной путь к селу Шопа. Данный перелив, исходя из рельефа местности, повторяется ежегодно при подъеме уровня реки и угрозы затопления населенного пункта не представляет. Населенный пункт находится на возвышенности, в связи с чем в 2015 и 2016 годах при образовании переливов не подвергался затоплению.





В настоящее время перелив проходит в двух местах шириной по три метра в каждом, глубиной 5-10 см. Движение транспортных средств на данном участке ограничено. Имеется возможность передвижения населения. На случай дальнейшего подъема реки в готовности находятся спасательное подразделение Департамента по ЧС для организации переправы населения в целях организации сообщения с районным и областным центром для доставки материально-технических средств.

В районе перелива выставлены посты из числа сотрудников местной полицейской службы. Угроза населенному пункту отсутствует.





Между тем пользователь Фейсбука Руслан Никонович разместил видео затопления поселка Коктас, на котором видно, что проехать по нему можно только на лодке, затоплены дома и автомашины.



