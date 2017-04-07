Смертник Джалилов должен был взорваться с другом

Сообщник на встречу не прибыл и он избавился от лишней бомбы на "Площади Восстания".

В Петербурге у восьми задержанных пособников смертника Акбаржона Джалилова изъята еще одна бомба. Конструкция взрывного устройства идентична найденного на "Площади Восстания", предположительно, ее Джалилов оставил для своего товарища , пишет Дни.ру





На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".





По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две бомбы, приводящихся в действие нажатием кнопок. Одно взрывное устройство предназначалось ему самому, а второе – подельнику, который планировал взорваться на другой станции.





Однако сообщник на встречу не прибыл. Джалилов избавился от лишней бомбы на "Площади Восстания", а с оставшейся сел в поезд.





Между тем, у террористов была третья бомба, ее то и изъяли в ходе задержания. Новый взрыв должен был прогреметь недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах уже состоявшегося теракта.





Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.









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