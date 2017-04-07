Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
7 апреля 2017, 12:52
Сообщник на встречу не прибыл и он избавился от лишней бомбы на "Площади Восстания".
В Петербурге у восьми задержанных пособников смертника Акбаржона Джалилова изъята еще одна бомба. Конструкция взрывного устройства идентична найденного на "Площади Восстания", предположительно, ее Джалилов оставил для своего товарища, пишет Дни.ру.
На предполагаемых террористов следователи вышли, изучив телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, Джалилов должен был занести в метро две бомбы, приводящихся в действие нажатием кнопок. Одно взрывное устройство предназначалось ему самому, а второе – подельнику, который планировал взорваться на другой станции.
Однако сообщник на встречу не прибыл. Джалилов избавился от лишней бомбы на "Площади Восстания", а с оставшейся сел в поезд.
Между тем, у террористов была третья бомба, ее то и изъяли в ходе задержания. Новый взрыв должен был прогреметь недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах уже состоявшегося теракта.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел около 14:40 мск 3 апреля на перегоне между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 14 жизней, более 60 человек пострадали. Личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу, установлена. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Фото: соцсети
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