Сколько человек в Алматы вышли на свободу по амнистии

Как сообщил первый заместитель прокурора города Алматы Жуйриктаев Б.К., на основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии в честь 25-летия Независимости» из исправительных учреждений было амнистировано 60 человек , передает Zakon.kz





Из числа амнистированных 53-м осужденным были сокращены сроки наказания, а 7 лицам была произведена замена неотбытой части наказания.





Для людей, состоящих на учете в службе пробации (условные сроки) амнистия была применена в отношении 365 лиц, из них освободили от наказания 282 человека, 83-м осужденным сроки наказания были сокращены.





Как сообщил Жуйриктаев Б., органами уголовного преследования города за время применения амнистии, с 14 декабря 2016 года, было прекращено 478 уголовных дел в отношении 449 лиц. Из них 196 лиц подозревались в совершении уголовных проступков (ранее они носили определение "административные правонарушения"), 197 - в совершении преступлений небольшой тяжести, 56 - в совершении преступлений средней тяжести.





При этом отмечается, что уголовные дела по преступлениям средней тяжести были прекращены только в отношении отдельной категории людей. Это - 12 несовершеннолетних, 3 женщины старше 50 лет, 1 мужчина старше 60 лет, 30 беременных женщин и женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, детей инвалидов, 10 инвалидов различных групп.





"Судами Алматы рассмотрено 258 дел. Из них прекращено уголовных дел на основании статьи 2,6 Закона РК «Об амнистии» 78 уголовных дел в отношении 78 лиц. Сокращены сроки наказания на основании ст.4 Закона РК «Об амнистии» по 102 уголовным делам в отношении 103 лиц. Замена неотбытой части наказания на основании ст.3 Закона РК «Об амнистии» применена в отношении 24 лиц по 24 уголовным делам. Освобождены от наказания по 54 делам в отношении 54 лиц", - сообщил порталу заместитель прокурора города Алматы.





В настоящее время на рассмотрении в судах Алматы находятся на стадии прекращения 48 уголовных дел.





При этом в прокуратуре прокомментировали ситуацию с состоянием уровня преступности в городе. Страхи алматинцев о том, что с применением Закона "Об амнистии" в городе будет всплеск преступлений не обоснованы. По статистике в Алматы идет снижение преступности на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Ирина Капитанова

фото: Arena Press