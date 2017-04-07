Токио национализировал 273 необитаемых острова

Правительство Японии официально взяло в государственную собственность 273 необитаемых острова, которые обозначают границы территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны (ЭЭЗ) страны. Соответствующее решение было утверждено на заседании кабинета министров в Токио , пишет , пишет ТАСС





У национализированных островов не было официальных частных владельцев. По мнению Токио, это создавало угрозу претензий на них со стороны соседних государств, в первую очередь Китая. Была также вероятность, как писала ранее газета "Санкэй", что эти "ничейные" острова могут с помощью законной процедуры купить иностранные инвесторы. Это также могло бы сказаться на определении границ японских территориальных вод и ЭЭЗ.





Пекин, в частности, и так не признает пределы японский эксклюзивной экономической зоны в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует сама КНР. Эти территории долгое время принадлежали частным владельцам, японским гражданам. Однако 2012 году Токио полностью национализировал острова Сенкаку, что вызвало резкое обострение конфликта с Пекином.





Сегодня также правительство Японии приняло программу укрепления контроля за 148 отдаленными островами, которые могут потенциально стать объектами агрессии. На многих из них, в том числе в потенциально конфликтном Восточно- Китайском море, не имеется военных гарнизонов.



