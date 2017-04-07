Бразилец таинственно исчез из собственного дома

Таинственное исчезновение бразильца, напоминающее сюжет из «Секретных материалов», заставило блогеров и СМИ строить теории о похищении людей инопланетянами , пишет , пишет Tjournal.ru





27 марта 2017 года в бразильском штате Акри из собственного дома исчез 24-летний студент Бруно Борхес (Bruno Borges). Его родственники сразу же обратились в полицию и заявили, что в последнее время он часто просил денег на свой секретный проект, призванный «изменить человечество в лучшую сторону».





По словам родителей, Бруно пропал из дома после семейного обеда. Они пытались позвонить ему, но телефон был отключен. Его мать отметила, что Борхес «никогда не уходил так раньше».





Исчезновение студента факультета психологии так бы и осталось рядовым случаем, если бы на YouTube не опубликовали видео, сделанное в комнате Борхеса после его пропажи. Оказалось, что бразилец убрал из спальни всю мебель, а каждый сантиметр стен разрисовал зашифрованными надписями и непонятными символами. Некоторые из них были отрывками из Библии и фразами Леонардо да Винчи.













На стенах висели картины, которые рисовал сам Борхес. На одной из них он стоит рядом с инопланетянином на фоне космоса. Отец исчезнувшего студента отметил, что давно не заходил в спальню к сыну, потому что она была постоянно закрыта.





Борхес оставил на полках 14 написанных от руки книг, которые тоже оказались зашифрованы. Каждая из книг пронумерована римскими цифрами, а все они были «безупречно выровнены» к моменту, когда спальню начала проверять полиция.





Одной из главных загадок для всех стала большая статуя знаменитого итальянского философа Джордано Бруно, сожжённого в 1600-м году. По оценкам полиции, скульптура стоит около 2,5 тысяч долларов, однако родители Борхеса не знают, откуда она появилась в спальне их сына.





Они отметили, что её не было в доме, когда они заходили в комнату в последний раз.





Перед исчезновением Борхеса его родители вернулись из месячного путешествия, во время которого Бруно жил со своей сестрой. Она рассказала СМИ, что студент попросил её не входить в комнату, пока он занимается «проектом». Он сообщил ей о книгах, но не упомянул о статуе и расписанных стенах.





Исчезновение Бруно Борхеса стало загадкой для многих СМИ и пользователей сети. В сети стало появляться множество конспиративных теорий, связанных с похищением студента пришельцами и иллюминатами. Блогеры в Твиттере обратили внимание на внешнее сходство жителя Бразилии с Джордано Бруно, чья статуя оказалась в его спальне. В издании The Mirror напомнили, что итальянский философ был одним из первых, кто предположил, что существует внеземная жизнь.













Позже пользователи сети заметили, что скульптура стоит на знаке, напоминающем «Алхимический круг преобразования». Из-за этого они сделали вывод, что Борхес или превратился в статую, или Джордано Бруно когда-то превратился в Борхеса.





При этом мать Бруно уверена, что исчезновение её сына никак не связано с внеземным вмешательством. Возглавляющий расследование офицер Фибриццио Собрейра (Fabrizzio Sobreira) заявил, что рассматриваются все версии, но ход розыска «остаётся конфиденциальным».



