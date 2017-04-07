Осенью Volkswagen покажет электрический седан

Нынешней осенью, вероятнее всего – на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, Volkswagen представит концепт электрического седана. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера VW Клауса Бишоффа.





Седан станет четвертой моделью в семействе концептов Volkswagen I.D. после хетчбэка, минивэна I.D. Buzz и кроссовера, который должны показать уже в этом месяце в Шанхае. Все эти машины – не просто шоу-кары: они являются предвестниками будущих электромобилей, массовое производство которых немецкий автоконцерн собирается наладить к 2020 году. Помимо общей архитектуры MEB, разработанной специально для электрокаров и подключаемых гибридов, эти концепты роднит фирменный стиль. Его самым характерным элементов является убранная за ненадобностью радиаторная решетка. Вместо «гриля» электрические «фольксвагены» получат расположенный в нижней части воздухозаборник, предназначенный для охлаждения установленных в пол аккумуляторов.





По поводу товарного воплощения электроседана подтвержденной информации пока нет, но около месяца назад глава бренда Volkswagen заявил о намерении возродить Phaeton, сделав его полностью электрическим. Само собой, конкурировать такая машина будет уже не с «большой тройкой» BMW 7-Series, Mercedes S-Class и Audi A8, а с лифтбэком Tesla Model S.



