Консультативный комитет ЕЭК принял ряд решений в сфере безопасности промышленного оборудования, топлива, смазочных материалов и ряда других товаров

Вопросы технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер были вынесены на рассмотрение профильного Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который провел член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Члены Консультативного комитета одобрили изменения Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, в область применения техрегламента «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» намечено включить кабельную продукцию и электронные приборы, «применяемые в опасных по газу метану шахтах». Необходимость принятия данного решения вызвана высокой аварийностью на угольных шахтах при повреждении шахтного кабеля. На публичное обсуждение решено направить проект изменений № 2 в техрегламент ЕАЭС «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Документ предусматривает исключение из области применения техрегламента технологических трубопроводов.

Одобрены для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии актуализированные редакции перечней стандартов к техрегламентам ЕАЭС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». В первый документ предлагается включить 40 межгосударственных стандартов, связанных с методами определения в автомобильном бензине октанового и цетанового числа, массовой доли серы, бензола, углеводородов и др. Во второй - 62 межгосударственных стандарта, в частности по методам определения следов осадка в смазочных маслах, воды и механических примесей в нефти и отработанных нефтепродуктах.

Консультативный комитет одобрил и направил для рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК изменения в программы по разработке межгосударственных стандартов к техрегламентам ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования» и «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Например, программа по низковольтному оборудованию дополнится 359 межгосударственными стандартами. Предложена разработка стандартов на кабельную продукцию, предохранители, конденсаторы, отдельные бытовые электрические приборы, светильники и т.д. Программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» будет дополнена 19 межгосударственными стандартами. Намечена разработка стандартов для определения некоторых микробиологических показателей в парфюмерно-косметической продукции; стандартов, содержащих требования к эфирным маслам и их упаковке и другими.

На рассмотрение Коллегии ЕЭК направлен проект порядка формирования и ведения единого реестра свидетельств о классификации маломерных судов. Документ обеспечит условия для свободного обращения маломерных судов с длиной корпуса более шести метров и доступность сведений, содержащихся в свидетельствах о классификации при выпуске в обращение таких судов.

Одобрен для рассмотрения Коллегией ЕЭК проект новой редакции порядка формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Документ разработан с учетом изменений правил оформления Единых форм сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям техрегламентов ЕАЭС. Он обеспечит соответствие сведений в едином реестре и сведений, содержащихся в сертификатах и декларациях о соответствии, а также информационное взаимодействие в процессе формирования, ведения и использования единого реестра между его участниками средствами интегрированной информационной системы.

Члены Консультативного комитета одобрили комплекс мероприятий по устранению пяти ограничений в сфере технического регулирования в рамках работы по выявлению и анализу барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. К таким ограничениям относится, например, отсутствие гармонизации национального законодательства стран Союза в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований единых техрегламентов. В этой связи подготовлено соответствующее соглашение. Для его реализации предусмотрено создание в ЕАЭС единой информационной системы об опасной продукции, которая обеспечит оперативное взаимодействие национальных органов контроля, что позволит снизить риски распространения такой продукции.

Еще одно ограничение - предусмотренная правом Союза возможность устанавливать обязательные требования к продукции на национальном уровне: это различные для стран Союза требования и процедуры по допуску товаров на рынок. Устранить такое препятствие в торговле можно, только разработав и приняв единые техрегламенты ЕАЭС.

Эти мероприятия будут включены в формируемую Комиссией «дорожную карту» изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, устранение которых государства Союза признали целесообразным.

Также рассмотрен вопрос о взаимодействии уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС при выявлении пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, установленным правом Евразийского экономического союза.

В заседании приняли участие заместитель начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении Лусине Давтян, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Валентин Татарицкий, заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Галымжан Дугалов, директор Департамента Министерства промышленности и торговли России Константин Леонидов, другие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, независимые эксперты стран Евразийского экономического союза.

Справка

Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер создан Решением Коллегии ЕЭК от 18 сентября 2012 года № 161. Консультативный комитет является органом, обеспечивающим проведение консультаций с представителями государств ЕАЭС и выработку предложений в сфере технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.