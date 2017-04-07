Ученые ДУМК вынесли фетву касательно задаточных денег
7 апреля 2017, 14:09
Если покупатель передумает приобретать товар, то задаток остается у продавца.
На очередном заседании Совета улемов, которое обычно проходит под руководством председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Ержана кажы Малгажыулы, вынесена фетва (разъяснение) касательно внесения задаточных денег во время купли-продажи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.
В фетве говорится: «Задатком называется определенная часть денег, которая оплачивается вперед для приобретения определенного товара или аренды имущества. В случае покупки товара или аренды имущества, сумма задатка добавляется к стоимости товара или аренды. Если товар не куплен или не арендован, то сумма задатка остается у продавца, арендодателя.
Задаток служит гарантом для осуществления покупки и отказа от покупки другого товара. Также он является договором, подтверждающим намерение покупателя приобрести определенный товар.
На восьмом заседании Международной исламской правовой академии ученые вынесли следующее решение касательно задатка: "Если задаток выплачивается до определенного времени, и до назначенного времени товар будет куплен, то сумма задатка добавляется к стоимости товара. Если по уговору оплата не будет производиться в установленное время, то задаток остается у продавца».
В итоге решение Совета улемов таково:
– если в ходе торговли покупатель не приобретет товар, то задаток останется у продавца.
– сумма задатка определяется согласно местным установкам и по обоюдному решению сторон и считается частью стоимости данного товара.
Фото ekaraganda.kz
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