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Пропавшего в марте жителя Костанайской области нашли мертвым

7 апреля 2017, 14:17

Ведется поиск подозреваемых в убийстве.

Установлена личность мужчины, тело которого обнаружено в районе автодороги «Боровское – Каскат», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Им оказался без вести пропавший 29-летний житель п. Боровское Мендыкаринского района, чьи поиски органами внутренних дел велись с середины марта.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства дела. Сотрудниками полиции проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержание подозреваемых", - сообщили в полиции.

фото: Информатор

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