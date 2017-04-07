Пропавшего в марте жителя Костанайской области нашли мертвым
7 апреля 2017, 14:17
Ведется поиск подозреваемых в убийстве.
Установлена личность мужчины, тело которого обнаружено в районе автодороги «Боровское – Каскат», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Им оказался без вести пропавший 29-летний житель п. Боровское Мендыкаринского района, чьи поиски органами внутренних дел велись с середины марта.
"В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства дела. Сотрудниками полиции проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержание подозреваемых", - сообщили в полиции.
фото: Информатор
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