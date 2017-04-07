Димаш Кудайберген поздравил своего друга - Джеки Чана с Днем рождения

"Happy birthday, my Dear Brother!!! - написал Димаш. Как оказалось, Джеки Чану исполнилось 63 года.

Актер подарил певцу свою эксклюзивную куртку, а также фирменное устройство для прослушивания музыки. А Димаш подарил ему казахский чапан и домбру.





По его словам, он также сыграл для Джеки Чана на домбре композицию Нургисы Тлендиева "Алкиса". В свою очередь, певца Джеки Чан научил приемам из фильма Kung Fu Yoga.



