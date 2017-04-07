Димаш Кудайберген поздравил своего друга - Джеки Чана с Днем рождения
7 апреля 2017, 14:28
Казахстанский певец ранее говорил, что это его любимый с детства актер.
Казахстанский Витас певец Димаш Кудайбергенов на своей странице в Instagram поздравил Джеки Чана с Днем рождения, сообщает Zakon.kz.
"Happy birthday, my Dear Brother!!! - написал Димаш. Как оказалось, Джеки Чану исполнилось 63 года.
Как сообщали ранее, Джеки Чан - любимый актер с детства. Димаш и Джеки Чан встретились в начале февраля на китайском шоу "I am a singer 2017", в котором участвует наш певец. Инициатором встречи стал Джеки Чан, который увидел выступление Димаша по телевизору. В ходе встречи Димаш и Джеки Чан обменялись подарками.
Актер подарил певцу свою эксклюзивную куртку, а также фирменное устройство для прослушивания музыки. А Димаш подарил ему казахский чапан и домбру.
По его словам, он также сыграл для Джеки Чана на домбре композицию Нургисы Тлендиева "Алкиса". В свою очередь, певца Джеки Чан научил приемам из фильма Kung Fu Yoga.
Напомним, что уже завтра китайская телекомпания «Хунан» покажет в эфире полуфинал конкурса "I am a singer 2017", в ходе которого Димаш исполнит песню «Confessa» Адриано Челентано и арию Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент».
Финал можно увидеть в прямом эфире 15 апреля на китайском телеканале «Хунан» и казахстанском телеканале «Хабар».
Казахстанский певец является самым молодым из всех участников. Всего конкурс состоял из 14 этапов.
А это песня Адриано Челентан, которую Димаш будет исполнять в полуфинале:
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