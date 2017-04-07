Как проводить таможенный досмотр

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками.

Приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2017 года утверждена Инструкция по проведению таможенного досмотра и осмотра, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками.





Решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на проведение таможенного досмотра, органа государственных доходов, либо лицом его замещающим, на основании служебной записки уполномоченного на проведение таможенного досмотра должностного лица.





Основанием для проведения таможенного досмотра является:





- сработавшие профили риска или метод случайного отбора системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

- наличие штампа Инспекционно-досмотрового комплекса ( ИДК) «Контроль ИДК, под подозрением» на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, проставленного по результатам проведения таможенного контроля таможенным органом отправления;

- наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях;

- необходимость идентификации товаров при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры предусмотренными законодательством ЕАЭС и РК, за исключение таможенных процедур «Свободная таможенная зона» и «Свободный склад»;

- наличие признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и РК, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных форм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.





При проведении таможенного осмотра - сработавшие профили риска или метод случайного отбора в системе управления рисками, предусматривающих проведение таможенного осмотра.





Таможенный досмотр (осмотр) производится уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов, в должностных инструкциях которых определены соответствующие права и обязанности.





В случае если в производстве таможенного досмотра (осмотра) принимают участие сотрудники службы экономических расследований, руководитель структурного подразделения органа государственных доходов, принявший решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) или лицо его замещающее, письменно уведомляется о таком участии.





Должностные лица иных государственных органов (в том числе по письменному запросу органов государственных доходов) участвуют в проведении таможенного досмотра (осмотра) в следующих случаях:





- при привлечении органами государственных доходов специалистов и экспертов других государственных органов, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия органам государственных доходов, в том числе при применении технических средств таможенного контроля;

- при наличии совместных правовых актов органов государственных доходов с иными государственными органами о проведении совместных мероприятий, касающихся проведения таможенного контроля.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (6 апреля).



