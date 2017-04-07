В Алматы наградили доноров печени

В Алматы наградили около 80 пациентов, перенесших трансплантацию печени в качестве донора и реципиента с 2011 по 2016 год, сообщает Zakon.kz





Во время церемонии доноры были награждены памятными медалями «Бауырымды бауырыма сыйламын». Медалью, разработанный специалистами Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, были награждены пациенты, которые внесли неоценимый вклад в продление жизни человека.





«Печень считается самым сложным и метаболически активным органом человеческого организма. Она имеет свойство регенерировать, и способна к восполнению объема, даже если утрачено до 70% от общей массы. Операция по трансплантации печени считается наиболее сложным хирургическим вмешательством на органах брюшной полости и самой сложной из трансплантаций органов», - говорит Болат Баймаханов, председатель правления национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, главный трансплантолог города Алматы.





По его словам, возможность донорской пересадки существенно увеличивает продолжительность жизни людей с терминальными заболеваниями печени. Так, начиная с 2011 года, в Казахстане сделано 183 пересадок печени, из которых 151 составляет родственная трансплантация печени.





Проведение торжественной церемонии награждения приурочено Всемирному Дню Здоровья, который отмечается 7 апреля. Праздник утвержден в 1950 году, спустя два года после образования ВОЗ – Всемирной организации здравоохранения. Дата была выбрана в честь вступления в силу Устава организации. Всемирным этот день назван не случайно – сегодня так или иначе его отмечают в большинстве стран мира. Смысл праздника – в привлечении внимания общества к проблемам в сфере здравоохранения и безопасности жизни.