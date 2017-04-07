На выходные погода наконец-то порадует казахстанцев теплом

в выходные дни будет удерживать малооблачную и без осадков погоду в большинстве областей республики. Начавшаяся смена тропосферных потоков с северных на юго-западные уже привела к потеплению в западных областях. В выходные дни тепло распространится на остальную территорию, поэтому температура воздуха ожидается выше обычной на 3-7ºС, сообщает Антициклон, вытеснивший холодные фронты с территории Казахстана на восток,Начавшаяся смена тропосферных потоков с северных на юго-западныесообщает Zakon.kz





Но из-за неустойчивой апрельской погоды, по информации синоптиков РГП "Казгидромет", в воскресенье на западные области с Европейской части России сместится очередной циклон с дождями и порывистым ветром.





Консультативный прогноз погоды по Астане

на 8 апреля: ясно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

на 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Темпера-тура ночью -3-5°С, днем +9+11°С.

на 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°С днем +11+13°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы

на 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Темпера-тура ночью -3-5°С, днем +10+12°С.

на 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

на 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +15+17°С.





Фото: fisherhunter.ru







