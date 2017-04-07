В ЮКО прошел форум под девизом: «В будущее без взяток. Вместе с молодежью!»

Главная задача мероприятия - проведение профилактической работы среди молодого поколения и, в частности, повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества.

5 апреля 2017 года Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области (далее-Департамент) на базе Молодежного ресурсного центра проведен областной форум под девизом: «В будущее без взяток. Вместе!», передает zakon.kz , со ссылкой на пресс-службу акима области.





Главная задача мероприятия - проведение профилактической работы среди молодого поколения и, в частности, повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества.









Своим участием форум поддержали представители Департамента, областного филиала партии «Нұр Отан», молодежного ресурсного центра, призер Всемирной уноверсиады по «фристайлу» - Ж.Алдабергенова, активная молодежь области и СМИ.





С вступительной речью выступила руководитель управления профилактики коррупции Департамента – Г.Мусабекова, уделив особое внимание к укреплению доверия общества институтам государственной власти, повышение уровня правовой культуры населения, формирование антикоррупционной модели поведения у молодого поколения. Кроме того, Гульжан Есеновна сообщила о разработанном Департаментом веб-сайте memkyzmet.kz с мобильным приложением, которое легко скачивается и является бесплатным.









«Еще одна особенность сайта это функция «Онлайн тестирование». Здесь каждый, желающий готовый работать на госслужбе, может пройти пробное тестирование по тем законам, которые он должен знать. Кроме этого, для тех кто хочет впервые поступить на провоохранительную службу, также размещены соответствующие пробные тесты. Таким образом, этот обучающий (пробный) тест, пригодится желающим поступить как на государственную, так и правоохранительную службу», - отметила Г. Мусабекова.





Молодые люди бурно обозначили свое присутствие специально подготовленным флешмобом, скетчем и выступлениями начинающих вакалистов.





Ставка в реализации антикоррупционной политики страны делается именно на граждан у которых в своем сознании ярко выраженна нетерпимость к коррупции.









Молодежь активно поддержала все предложения по совместной работе на благо нашего общества, а именно Молодежный ресурсный центр готов оказывать:





1. Информационное и агитационное сопровождение Республиканской компании «В будущее без взяток. Вместе!»;

2. Размещение плакатов в рамках акции «От двери к двери»;

3. Участие в различных мероприятиях и многое другое...





Ключевой посыл всех запланированных мероприятий – «Успешное и процветающее общество могут построить граждане, свободные от коррупции».





Фото: Пресс-служба акима ЮКО















