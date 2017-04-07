Казахстан и Израиль подписали Дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства

Также подписана Декларация о намерениях по созданию на коммерческой основе демонстрационной фермы в Казахстане.

По поручению Главы государства казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра РК - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым с рабочим визитом посетила Государство Израиль, передает Kazpravda.kz.

В ходе визита состоялась встреча Аскара Мырзахметова с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Государства Израиль, депутатом Кнессета (Парламента Израиля) от партии «Еврейский дом» Ури Ариэлем.

На встрече стороны подписали Дорожную карту по сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли на 2017-2018 годы в рамках Соглашения между Правительствами Казахстана и Израиля. Кроме того, подписана Декларация о намерениях по созданию на коммерческой основе демонстрационной фермы в Казахстане. На базе данной фермы планируется демонстрация технологий по различным направлениям сельского хозяйства.

Также члены делегации посетили крупнейший в стране научно-исследовательский институт Volcani center, который занимается новыми технологиями в области сельского хозяйства. Здесь были обсуждены программы совместных исследований и подготовка молодых специалистов.

Для привлечения инвестиций и экспорта казахстанской продукции планируется встреча с представителями израильского агробизнеса в формате «круглого стола». С целью изучения израильского опыта члены делегации посетят крупнейший сельскохозяйственный кооператив «Гранот» и компанию по управлению и сбережению водных ресурсов.