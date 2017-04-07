На "сложном" перекрестке в Алматы легковушка въехала под КамАЗ

В Алматы произошло столкновение КамАЗа с автомобилем Toyota Carina E , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как стало известно, КамАЗ двигался в западном направлении по ул.Бурундайская. Перекресток с ул.Шоссейная представляет собой своеобразный треугольник, движение на котором достаточно сложное. И когда КамАЗ выехал на перекресток, с ул.Шоссейная, не уступая дорогу, ему навстречу выехала Toyota. Произошло практически лобовое столкновение, в результате которого машина въехала под грузовик.





В результате водителя легковушки зажало в искореженном кузове. Его пришлось оттуда вытаскивать. Пожилого мужчину и его супругу госпитализировали с различными травмами.



