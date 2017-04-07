Skoda раскрыла интерьер электрического кросс-купе

Компоновка без центрального тоннеля дает максимум свободного пространства. Для каждого пассажира предусмотрены дисплеи – они вмонтированы в переднюю панель и спинки передних кресел. В подлокотники встроены пульты управления развлекательной системой. В каждой двери автомобиля имеется отсек для смартфона с беспроводной зарядкой.

Как сообщалось ранее, на обеих осях Skoda Vision E установлены электромоторы, выдающие в совокупности 306 л.с. Кросс-купе может разогнаться до 180 км/ч и проехать на одном заряде до 500 км по европейскому циклу NEDC.













Технически этот кроссовер является родственником концептов Volkswagen I.D. – он построен на той же платформе MEB, разработанной специально для электромобилей и подключаемых гибридов. Хотя сам по себе Vision E не пойдет в серию, на его основе будут созданы пять электромобилей, которые Skoda выпустит до 2025 года. Полностью концепт рассекретят на автосалоне в Шанхае, который стартует 19 апреля. По слухам, там же Volkswagen покажет электрокроссовер под собственным брендом.