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Уже несколько недель в Риддере ищут пропавшего мужчину

7 апреля 2017, 15:05

Если вы располагаете информацией о местонахождении Виктора Яковлевича Зубкова, просим вас связаться с его родственниками по телефону 8-777-986-55-67.

17 марта в Риддере пропал без вести Виктор Зубков 1982 года рождения. Мужчина с утра ушел на подработку и не вернулся, сообщает YK-news.kz.

"В ночь с 16 на 17 марта он ночевал у нас. В районе восьми часов утра Виктор собрался и ушел на работу. Он часто подрабатывает токарем, сварщиком и каменщиком. На связь он перестал выходить уже к обеду", - рассказывает мать пропавшего Евгения Зубкова.

Родственники сообщают, что мужчина направился в район Газового хозяйства, там его должны были встретить заказчики.

Когда Виктор Яковлевич уходил, он был одет в черную куртку и болоньевые штаны. При себе у мужчины был желтый пакет с робой и резиновыми сапогами.

В ДВД ВКО сообщили, что по факту пропажи Виктора Зубкова заведено розыскное дело. Сразу же после обращения родственников сотрудники полиции начали поиски пропавшего.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Виктора Яковлевича Зубкова, просим вас связаться с его родственниками по телефону 8-777-986-55-67.

Фото: yk-news.kz

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