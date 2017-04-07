Уже несколько недель в Риддере ищут пропавшего мужчину

Если вы располагаете информацией о местонахождении Виктора Яковлевича Зубкова, просим вас связаться с его родственниками по телефону 8-777-986-55-67.

17 марта в Риддере пропал без вести Виктор Зубков 1982 года рождения. Мужчина с утра ушел на подработку и не вернулся, сообщает YK-news.kz





"В ночь с 16 на 17 марта он ночевал у нас. В районе восьми часов утра Виктор собрался и ушел на работу. Он часто подрабатывает токарем, сварщиком и каменщиком. На связь он перестал выходить уже к обеду", - рассказывает мать пропавшего Евгения Зубкова.





Родственники сообщают, что мужчина направился в район Газового хозяйства, там его должны были встретить заказчики.





Когда Виктор Яковлевич уходил, он был одет в черную куртку и болоньевые штаны. При себе у мужчины был желтый пакет с робой и резиновыми сапогами.





В ДВД ВКО сообщили, что по факту пропажи Виктора Зубкова заведено розыскное дело. Сразу же после обращения родственников сотрудники полиции начали поиски пропавшего.





Если вы располагаете информацией о местонахождении Виктора Яковлевича Зубкова, просим вас связаться с его родственниками по телефону 8-777-986-55-67.



