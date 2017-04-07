Двухэтажный дом с газовыми баллонами горел в Петропавловске

7 апреля в 8.38 час на центральный пункт пожарной связи по телефону «101» поступила информация о пожаре в 2-х этажном 6-ти квартирном жилом доме по ул. Ульянова, 45, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.





В 8.42 час на место ЧС прибыли первые пожарные подразделения и немедленно приступившие к тушению. В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 44 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС СКО, военизированная пожарная команда АО «ЮУЖД», ФГУ «Центр медицины катастроф по СКО».





Тушение было развёрнуто на 3 боевых участках и происходило в сложных условиях – в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом.





В результате пожара огнём была уничтожена крыша дома, пострадали квартиры, перегородки, имущество. Общая площадь пожара составила 180 кв. м.





Из дома было эвакуировано 6 человек, вынесено 9 газовых баллонов. Пожар был локализован в 9.43 час., полностью ликвидирован в 10.19 час.





Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.







