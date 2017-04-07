Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Двухэтажный дом с газовыми баллонами горел в Петропавловске

7 апреля 2017, 15:05

9 газовых баллонов вынесли из дома.

7 апреля в 8.38 час на центральный пункт пожарной связи по телефону «101» поступила информация о пожаре в 2-х этажном 6-ти квартирном жилом доме по ул. Ульянова, 45, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

В 8.42 час на место ЧС прибыли первые пожарные подразделения и немедленно приступившие к тушению. В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 44 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС СКО, военизированная пожарная команда АО «ЮУЖД», ФГУ «Центр медицины катастроф по СКО».

Тушение было развёрнуто на 3 боевых участках и происходило в сложных условиях – в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом.

В результате пожара огнём была уничтожена крыша дома, пострадали квартиры, перегородки, имущество. Общая площадь пожара составила 180 кв. м.

Из дома было эвакуировано 6 человек, вынесено 9 газовых баллонов. Пожар был локализован в 9.43 час., полностью ликвидирован в 10.19 час.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.


Фото: Днепр Час

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...