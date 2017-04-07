МСХ: На весенне-полевые и уборочные работы выделен кредит в 60 млрд тенге

По данным МСХ, в этом году на финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге. В рамках данных средств планируется профинансировать 1500 субъектов АПК.

«В 2017 году сельскохозяйственные культуры планируется засеять на 22 млн гектарах земель, что по сравнению с 2016 годом на 311 тысяч гектаров больше», - сказал Айтуганов.

Необходимо отметить, что ставки на проведение весенне-полевых работ в этом году значительно снижены. Фермеры могут получить заем напрямую в Аграрной кредитной корпорации под 2%, взамен прежних 5%. В случае если заем будет выдаваться через банк второго уровня (БВУ), то ставка кредитования для конечного заемщика не превысит 6%, так как ставка для банка также снижена с 3,7% до 2%.



