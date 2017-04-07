В ЗКО затоплены дороги и дворы в нескольких районах

Вот уже несколько дней сотрудники ДЧС Западно-Казахстанской области коммунальной службой круглосуточно откачивают воду с подтопленных улиц областного центра и районах области.

В рамках противопаводковых мероприятий с начало паводкого периода Департаментом по чрезвычайным ситуация Западно-Казахстанской области совместно ТОО «Жайық таза қала» с помощью мотопомп и ассенизаторами вакуумки откачали 44333 м3 талой воды во дворах и отдельных улицах г.Уральска со сбросом в сеть ливневой канализации.

«На сегодняшний день дороги и дворовые территории подверглись подтоплению в Зеленовском, Теректинском, Бурлинском районах нашей области, где местными исполнительными органами круглосуточно ведется откачка талой воды. С начало таяния снега в Западно-Казахстанской области откачено более 90 тыс. м3 талой воды», - сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО.





В противопаводковой работе от подразделений ДЧС ЗКО было задействовано 30 человек личного состава и 19 единиц техники, от местных исполнительных органов 105 человек и 72 единицы техники.





По данным ЗКО филиала РГП «Казводхоз» сброс воды с Ириклинского водохранилища Российской Федерации составляет 25 м3/с. (в прошлом году за аналогичный период сброс составил 90 м3/сек, в 2015г 30 м3/сек). Из Варфоломеевского водохранилища Российской Федерации сброса воды нет (в 2016 году - 0).