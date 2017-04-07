Как водитель пивзавода Тохтара Тулешова участвовал в похищении людей





На Шымкентский пивзавод Иргибаев устроился в 2012 году, рядовым водителем в транспортный парк предприятия. К тому времени Руслан уже имел судимость за соучастие в грабеже, однако она была полностью погашена (отсидел положенный срок и после отсидки в течение нескольких лет никаких конфликтов с законом не имел).

Протекцию по трудоустройству на "Шымкентпиво", куда попасть было не так-то просто, ему организовал бажа (дальний родственник, свояк) – Улан Сарыбаев. Тот, 1977 года рождения, как установило следствие, хоть и являлся официально владельцем частного подсобного хозяйства, аффилированного с многочисленными коммерческими структурами Тулешова, однако реально выполнял роль своего рода командира боевиков в тулешовской охране.

Иргибаев большую часть своей трудовой деятельности на пивзаводе вполне законопослушно крутил баранку по служебным делам, ничего противозаконного не совершая. Но когда его бажа вдруг получал "неформальные задания", то Руслан, естественно, переходил на обслуживание этих "заказов".

Боевикам из охраны Тулешова скучать не приходилось. У “пивного короля” периодически происходили разборки с конкурирующими криминальными авторитетами в борьбе за негласное лидерство в регионе. Однако здесь мы коснемся лишь тех эпизодов, в которых “рулил” Иргибаев. А так как он был далеко не единственным водилой в распоряжении охранников, то оказался замешан только в трех преступных эпизодах.





Первый эпизод связан с похищением Владимира М., совершенным в 2012 году. По оперативным данным тулешовской разведки, он входил в состав группировки Дикого Армана (Армана Джумагельдиева), с которым у Тулешова была давняя вражда. Из-за чего разгорелся конфликт между ними, точно не известно. В Шымкенте упорно считают, что все произошло из-за детей Тулешова, прославившихся своей бурной и веселой жизнью. Якобы как-то раз в одном из ночных клубов на почве банальной пьяной ссоры произошла стычка кого-то из отпрысков Тулешова с самим Арманом. Что и послужило началом криминальной войны.

Во всяком случае, в 2008 году в Шымкенте происходит покушение на Дикого Армана. Некие стрелки из автоматического оружия прямо в центре города расстреливают выходивших из подъезда многоэтажного дома Джумагельдиева со товарищи. В результате на месте убиты двое его телохранителей – Стальмаков и Черный. Самому Арману удается скрыться. Прибывшие на место полицейские находят целый арсенал – три пистолета (которые, однако, скорее всего, принадлежали убитым товарищам Дикого Армана), а также брошенный автомат Калашникова. На нем эксперты обнаруживают отпечатки пальцев Аскера Ерубаева, хорошо известного полицейским благодаря уже имевшимся двум судимостям, которого очень быстро задерживают. Но, несмотря на такую явную улику, как отпечатки пальцев на орудии убийства, столь же быстро отпускают. Оказывается, ему удается доказать полиции, что он твердо встал на путь исправления и даже устроился на работу. На пивзавод, специалистом "широкого профиля".

В общем, Ерубаев оказывается на свободе. Но спустя всего полгода, в июле 2008-го, его вместе с братом Кайсаром (также, кстати, трудившимся на пивзаводе) в упор расстреливают неизвестные на окраине Шымкента. Впоследствии полиция устанавливает личности убийц и даже арестовывает одного из них – Анвара Умбетова. И хотя Анвар заявляет, что расстреливал братьев по причине личной мести за смерть друзей – Стальмакова и Черных, становится очевидным, что это ответный ход Дикого Армана.





Теперь уже Тулешов желает отомстить за смерть своих бойцов. Поэтому параллельно с полицией выяснением, кто убил братьев, занимаются и его "специалисты широкого профиля". Причем их расследование не ограничивается какими бы то ни было временными рамками. И когда спустя четыре года, в 2012 году, тулешовские получают информацию, что об убийцах может знать Владимир М., они приступают к действиям.

Улан Сарыбаев получает приказ "достать языка". В апреле 2012 года Владимира М. выслеживают и похищают прямо около дома. Бравые ребятки во главе с Сарыбаевым вырубают Владимира и упаковывают его в багажник легковушки, за рулем которой находится Руслан Иргибаев.

Затем все они едут в поселок Жулдыз. Здесь у "секьюрити" имеется дом, подвал которого используется в качестве каземата для непокорных. В плену Владимира удерживают до сентября, постоянно избивая и пытая.





Иргибаев в эпизоде с похищением Владимира М. фигурирует еще один раз, когда везет всю компанию в сторону райцентра – города Ленгера: не доезжая до него, на пустыре, Владимира М. заставляют копать себе могилу. А когда пленник уже совсем прощается с жизнью, весело грузят его обратно в багажник и возвращают в подвал.

В сентябре 2012 года Владимира М. выпускают из плена. Убивать его не собирались. Видимо, главным для тулешовцев было продемонстрировать свою силу конкурирующим бандам. В полицию М. не обращался.





Третий факт соучастия Иргибаева в разборках произошел в декабре 2013 года. В администрации пивзавода достаточно длительное время работал некто К. Вначале дела у него шли успешно, и К. даже достиг ощутимого карьерного роста в компании. Но в итоге Тулешов посчитал его виновным в ряде коммерческих провалов, и К. был уволен с завода. Однако одного увольнения Тулешову показалось мало, и он дал задание своим нукерам "хорошенько наказать" провинившегося экс-сотрудника. Выполнять задание отправился Сарыбаев. И водителем у него опять-таки был Иргибаев.

Они некоторое время выслеживали К. Но тот, предчувствуя, что одним увольнением дело не закончится, попытался залечь на дно – спрятался у родственников в районе. Но это ему не помогло. К. выследили, и Сарыбаев жестоко избил его прямо на улице, на глазах у многочисленных шокированных прохожих. К. надолго попал в больницу, но заявление в полицию писать отказался.





Все эти эпизоды официально были выявлены только после того, как в начале 2016 года начало раскручиваться "дело Тулешова". Как известно, в общей сложности перед судом предстали 24 человека. Сам "пивной король" признан виновным по целому ряду статей, в том числе в подготовке государственного переворота, и осужден к 21 году колонии . Его приближенные и основные соучастники, многие из которых занимали высокие посты в силовых структурах, также получили длительные сроки заключения.

В то же время ряд фигурантов по делу Тулешова, игравших незначительные роли, были осуждены с применением статьи 55 УК РК и получили сравнительно небольшие сроки либо условное осуждение.

Под следствие попал и Руслан Иргибаев. Но дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а затем приостановлено в связи с болезнью: у Иргибаева выявили тяжелое онкологическое заболевание – рак гортани. После перенесенной операции он предстал перед судом уже в Шымкенте, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. При этом в суд являлся самостоятельно, на период следствия находясь под залогом.

Суд признал Иргибаева виновным в соучастии в устойчивой преступной вооруженной группировке, похищении человека, совершенном в составе группы, истязании. При этом, учитывая, что во всех данных преступлениях он был замешан лишь в незначительной мере, суд ограничился назначением Иргибаеву наказания ниже низшего предела, применив статью 55

В итоге Руслан Иргибаев получил три года строгого режима и был взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.



